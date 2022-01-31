«سلطان المحبة» تثير أزمة بين المخرجة هبة غندور وأصالة

ديوان Diwan

يصاحب أي عمل فني تقدمه الفنانة أصالة موجة من ردود الأفعال ما بين محب وغير راضٍ عن أعمالها، إلا أن أغنيتها الأخيرة «سلطان المحبة» والتي تعاونت فيها مع المخرجة نهال نبيل والتي صورت معها أكثر من أغنية من قبل.

وهي الأغنية التي كتبها الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل.

وهي الأغنية التي عبرت أصالة عن سعادتها الكبيرة بنزولها وقالت عنها: فرحت بغناها وكمان فرحت بتصويرها وأخذت دور اللعبة بلبسها الملوّن الفَرِح تحت إدارة صديقتي الغالية الموهوبة نهال نبيل، وبتمنى أنقل لكم طاقة الفرح اللي حسيتوها، لأنّه إسعادكم هو الهدف».

لتفاجأ أصالة بمقاطع فيديو لأغنية أخرى تحمل اسم «تفارقنا» للمطرب رحماني بنفس كادرات التصوير الخاصة بالأغنية وذلك بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.

وهي الأغنية التي أخرجتها المخرجة المصرية هبة غندور والتي اشتهرت بتقديمها للكثير من الأغاني الوطنية ومنها «تاريخ رجال» وأغنية «احنا مش بتوع كلام» وأغنية «منسي».

وهو الأمر الذي أغضب هبة للغاية خصوصا وان توقيت نزول الأغنية جاء في وقت احتفالها بأغنية «إحساسنا نعمة» للمطرب الشاب إسلام.

والتي سجلت التعاون الثاني بينها وبين المطرب والتي كان من بداية المطربين الذين تحمست لتقديم أعمال معهم.

من جانبها قالت هبة لـ «النهار» أنا من جمهور الفنانة الكبيرة أصالة وسعيدة للغاية بأني من جمهورها ولكن حينما تنفذ النجمة الكبيرة أغنية يجب أن تكون فكرة تليق بها وليس فكرة تم تنفيذها بالفعل. وأضافت قائلة: من الممكن أن يكون هناك تشابه غير مقصود أو توارد أفكار كما يقال لكن ليس من الطبيعي أن يكون التشابه حتى في شكل الديكور بالورد الذي فيه وبنفس الكادرات.

وأنهت كلامها قائلة: أصالة براند فني كبير فالمفروض يكون هناك ما يقدم لصولا ويناسب تاريخ ومكانة صولا.

ومن ناحية أخرى لم تعلق أصالة على الأمر من قريب أو بعيد حتى بعد المهاجمة الكبيرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد كليب «تاريخ رجال» هو آخر أعمال هبة غندور الإخراجية الذي أهدته لرجال وأبطال الشرطة المصرية منذ ما يقرب من شهرين، مجسدةً تاريخ الشرطة وإنجازاتهم في 4 دقائق فقط، والأغنية كانت من أداء مجموعة من الضباط، وكلمات محمد وديع وألحان إلهامي دهيمة وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمه، ومنتج منفذ شركة «Production Star Edge»، وكليب أغنية «هايلة» للمطرب مسعد منير التي كانت من كلمات سامح فرج وألحان معتز أمين وتوزيع علاء الدين عزت.

بالإضافة إلى إنتاجها الكثير من الأغاني المهداة لأرواح شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة منها أغنية وكليب «إحنا مش بتوع حداد» التي طُرحت بالتزامن مع طرح الموسم الأول لمسلسل الاختيار، وأغنية «جيش مصر قادر»، وشعار الصاعقة المصرية «والله يا رجال».

