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عربيات ودوليات

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الإمارات وإسرائيل.. «رؤية مشتركة» لمصادر التهديد


قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، امس: إن موقف الرئيس الإسرائيلي وبلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات، يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين، وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها.جاء ذلك خلال لقاء بن زايد مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ الذي يزور الإمارات.من جانبه دان الرئيس الإسرائيلي أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها من قبل الجماعات الإرهابية، وجدد تأييد بلاده لإجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها إثر الهجوم الإرهابي على أراضيها.


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