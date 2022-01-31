الأمم المتحدة: اليمنيون يأكلون أوراق الشجر

عربيات ودوليات

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، بأن أسرا في اليمن، تلجأ لأكل أوراق الشجر، بسبب الجوع.

وقال البرنامج الأممي في تغريدة على «تويتر»: «لا تُظهر دوافع أزمة اليمن، كالصراع والتدهور الاقتصادي، أي بوادر للتراجع، نتيجة لذلك يتزايد الجوع في البلاد التي تشهد حربا مستمرة».

وأضاف: «تلجأ الأسر في بعض المناطق الأكثر تضررًا في اليمن، مثل محافظة حجة (شمال غرب)، إلى إجراءات يائسة مثل أكل أوراق الشجر من أجل البقاء»، دون تفاصيل أخرى.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في 22 ديسمبر الماضي، أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة في اليمن، بسبب نقص التمويل.

وأوضح في بيان آنذاك أنه «مع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارًا من يناير الحالي، ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية».

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي ، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وقالت الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، أسفرت الحرب عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر.

