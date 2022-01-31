اعتقال منفذ الهجوم على مطار بغداد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اعتقلت قوات الأمن العراقي منفذ الهجوم على مطار بغداد الدولي، ويدعى أكرم القيسي. وقالت مصادر لقناة «العربية» إن القيسي ينتمي إلى ميليشيات مسلحة. يذكر أن الهجوم على المطار تسبب بأضرار مادية في مدرجٍ وطائرتين مدنيتين فارغتين متوقفتين على أرض المطار. وفي تصريحات خاصة لـ«العربية»، قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إن وزارة الدفاع العراقية أصدرت أوامر واضحة بعدم السماح لأي جهة بالتطاول على الجيش. وأشار وزير الدفاع العراقي إلى التوصل لمعلومات مهمة حول منفذي الهجمات الأخيرة، مؤكدا أنه لا توجد أيُّ قوات قتالية أجنبية في البلاد. كما لفت جمعة عناد إلى أن من يقصف مؤسسات الدولة جهات إرهابية ومعادية، مبديا الاستعداد لمواجهة ذلك التهديد. وفيما يتعلق بالشق السياسي أكد وزير الدفاع العراقي أنه لا توجد تدخلات سياسية في عمل المؤسسة العسكرية. ولفت إلى حاجة العراق لثلاث سنوات من الإسناد الجوي والاستشارة من قبل قوات التحالف الدولي، وأن أرتال التحالف الدولي التي تُستهدف تحمل معدات القوات العراقية. في تطور متصل، أكد مصدر أمني عراقي مقتل 3 لبنانيين منتمين لتنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية استهدفت التنظيم في منطقة العظيم بمحافظة ديالى. وقال إن «3 مسلحين لبنانيين تم التأكد من قتلهم نتيجة الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم المسؤولة عن قتل سرية من الجيش العراقي». وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة «العظيم» والقضاء عليها بالكامل.