القضاء المصري يحيل أوراق 10 أعضاء في «الإخوان» إلى المفتي

عربيات ودوليات

قررت محكمة مصرية، أمس، تحويل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية. وحسب بوابة «الأهرام»، حددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة باسم «كتائب حلوان». وجاء قرار المحكمة بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الاملاك والمنشآت العامة، خصوصا أبراج ومحولات الكهرباء. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تولوا فى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، قيادة جماعة تم تأسيسها بمخالفة القانون. وتبين أن أهدافها هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.