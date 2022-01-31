لندن تقترح انتشاراً عسكرياً «ضخماً» في أوروبا.. والناتو: لا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، ردًا على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا. وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حاليًا في أوروبا الشرقية، وتوفير «أسلحة دفاعية» لإستونيا. وقال جونسون في بيان إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي». وأضاف «أصدرتُ الأمر لقواتنا المسلحة بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو برًا وبحرًا وجوًا». واعتبر الزعيم البريطاني أنه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إراقة الدماء والدمار» في أوكرانيا فسيكون ذلك «مأساة لأوروبا» قائلا إن «أوكرانيا يجب أن تكون حرة في اختيار مستقبلها»

ويُرتقب أن تُعلن لندن اليوم تشديد نظامها الخاص بالعقوبات، من أجل أن تتمكن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة إليها بغض الطرف عن تدفق الأموال الروسية على أراضيها.

من جهته أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس أنه لا توجد لدى الناتو أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها. ورداً على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، أجاب ستولتنبرغ «ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا... نحن نركز على تقديم الدعم»، وفق رويترز. كما أضاف: «هناك فرق بين أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وأن تكون شريكاً قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك». الى ذلك أكدت واشنطن أن بعض مطالب روسيا بخصوص أوكرانيا تقع خارج نطاق اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرة إلى استعدادها للتنسيق مع روسيا في بعض المطالب ورفضها تقديم أي تنازلات في مطالب أخرى. ونقل موقع «ذا هيل» الإخباري عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جون كيربي قوله في مقابلة متلفزة إن بعض مطالب روسيا، بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تقع خارج نطاق اختصاص بوتين. وأضاف كيربي أن هناك مطالب أخرى ستكون الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع روسيا بشأنها، وأشياء معينة لن تقدم الولايات المتحدة تنازلات بشأنها. وأكد كيربي عدم إغلاق الباب أمام المحادثات، وأنه لا يزال هناك متسع لذلك، لكن علينا أن نرى إلى أين تذهب هذه المحادثات، وفق قوله.

