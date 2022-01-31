ترامب يحذِّر من حرب عالمية ثالثة!

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من ان سياسات الرئيس الحالي جو بايدن «ضعيفة وتفتقر للكفاءة ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة».وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس «ضعف بايدن وعدم كفاءته يسببان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة». وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وخلال خطابه نصح ترامب كذلك الرئيس الأميركي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا. وقال ترامب: «قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس». واختتم الرئيس السابق حديثه: «قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا». من جهة ثانية لوح الرئيس الأميركي السابق باحتمال إصدار عفو عن مؤيديه الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي (الكونغرس) في السادس من يناير إذا عاد إلى البيت الأبيض. وقال ترامب، «إذا ترشحت وفزت، فسوف نعامل هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في أحداث السادس من يناير بإنصاف.. وإذا تطلب الأمر العفو، فسنمنحهم العفو لأنهم يعاملون بطريقة غير عادلة». ويمثل العرض محاولة من ترامب للتقليل من شأن أكبر هجوم على مقر الحكومة منذ حرب 1812. ويشمل التحقيق أكثر من 150 شخصا متهمين بالاعتداء على عناصر الشرطة وأكثر من 50 متهما بالتآمر واتهامات بالتآمر التحريضي ضد مؤسس وزعيم ميليشيا حراس القسم اليمينية المتطرفة و10 أعضاء آخرين أو شركاء آخرين.

