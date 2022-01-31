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دوليه

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توتنهام حسم صفقة كولوسيفسكي


حسم نادي توتنهام، أمس التعاقد مع السويدي ديان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس الإيطالي أول من أمس. ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن انتقال كولوسيفسكي إلى توتنهام حسم بالفعل في الساعات الأولى من يوم امس. وأشارت إلى أن الاتفاق النهائي بين الناديين يتضمن إعارة كولوسيفسكي حتى نهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو، مع إلزامية الشراء نظير 35 مليون يورو، إذا تأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى شروط أخرى. وأوضحت الشبكة الإيطالية أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي في توتنهام، ثم يوقع العقود الرسمية للصفقة.


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