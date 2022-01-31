بوركينا فاسو أطاحت بتونس من كأس أفريقيا

دوليه

ودع منتخب تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، بعد خسارته على يد نظيره بوركينا فاسو 1-0، أول من أمس على ملعب رومدي أدجيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي. ويدين منتخب بوركينا فاسو بهذا الفوز الغالي، إلى لاعبه دانغو واتارا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (45+3) من الشوط الأول. وتعرض واتارا إلى الطرد قبل 7 دقائق من النهاية، ليلعب الخيول بنقص عددي، إلا أن تونس فشلت في استغلال النقص العددي. وصعدت بوركينا فاسو إلى الدور نصف النهائي، لتضرب موعدا مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية. وشهدت المباراة بداية قوية من جانب منتخب بوركينا فاسو، الذي ضغط على دفاعات تونس بحثا عن التسجيل.

وفي الدقيقة السادسة، شن وهبي الخزري أول هجمات تونس ومهد كرة نحو يوسف المساكني الذي اصطدم بالحارس هيرفي كوفي ما جعل الحكم البوتسواني جواشو بوندو، يعلن عن مخالفة لصالح الأخير.

ونفذ ادموند تابسوبا في الدقيقة 16، ركلة حرة كاد منها آداما غويرا، أن يسجل هدف افتتاح النتيجة، لكن الحارس البشير بن سعيد كان في المكان المناسب. وفي الدقيقة 24 كاد سيريل بايالا أن يفتتح النتيجة للخيول، لولا تألق البشير بن سعيد، الذي أخرج الكرة إلى الضربة الركنية.

وتقدم منتخب تونس بحثا عن مباغتة البوركينيين، وفي الدقيقة 27 كاد أن يفتتح النتيجة من ركلة حرة مباشرة نفذها وهبي الخزري، لكن الحارس البوركيني أنقذ الموقف في آخر لحظة وحول الكرة إلى الركنية. وبينما كان الفريقان يستعدان لنهاية الشوط، استغل دانغو واتارا تمريرة طولية من وسط الميدان، وتخطى الحدادي وديلان برون ليغالط الحارس بن سعيد ويسكن الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول لبوركينا فاسو.

وبعد فترة الاستراحة، أقحم منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، كلا من علي معلول مكان أسامة الحدادي ونعيم السليتي مكان أنيس بن سليمان. وكاد منتخب بوركينا فاسو، أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 50، بعد أن انفرد بايلا بالحارس بن سعيد الذي تصدى للكرة في النهاية. وأنقذ بلال العيفة منتخب تونس من الهدف الثاني، عندما ارتمى على الكرة، قبل أن تصل للاعب جبريل واتارا، الذي كان أمام شباك شبه خالية في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 77 أتيحت لوهبي الخزري فرصة للتعديل، لكن المدافع سومايلا واتارا تدخل بقوة وعرقله بعد إبعاد الكرة، ليلجأ الحكم البوتسواني إلى الفار لكنه، أعلن أنه لا وجود لركلة جزاء. كما لجا الحكم بوندو في الدقيقة 82 من جديد للفار، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البوركيني وصاحب الهدف دانغو واتارا، بعد تعمده ضرب علي معلول في وجهه بمرفق اليد. وفي الدقائق الأخيرة، حاول منتخب تونس إدراك التعادل، مستغلا النقص العددي في صفوف منتخب بوركينا فاسو، الذي عرف كيف يحافظ على الأسبقية ويضمن مكانا في المربع الذهبي.

وبات المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 بفوزه على نظيره الغامبي (2-0) أول من أمس على ملعب «جابوما» في دوالا ضمن الدور ربع النهائي للبطولة القارية. وفرض كارل توكو إيكامبي نفسه نجما للقاء بتسجيله هدفي «الأسود غير المروّضة» (50 و57).

ورفع نجم ليون الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني على جدول ترتيب هدافي المسابقة القارية بفارق هدف خلف مواطنه فانسان أبو بكر (6 أهداف).

وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها الكاميرون نصف النهائي بعد أعوام 1972 (حلّت ثالثة) و1986 و2008 (حلّت وصيفة) و1992 (حلّت رابعة) و1984 و1988 و2000 و2002 و2017 (توّجت باللقب)، فيما كان منتخب «العقارب» المصنف 150 عالمياً، مفاجأة البطولة بوصوله التاريخي إلى دور الثمانية في مشاركته الأولى.

