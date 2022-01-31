تومسون قاد غولدن ستايت إلى الفوز

دوليه

سجل كلاي تومسون أهم سلة له منذ عامين ونصف بثلاثية في آخر 12 ثانية من مباراة غولدن ستايت ووريرز وضيفه بروكلين نتس، ليقود فريقه الى حسم المواجهة 110-106 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعاد تومسون مؤخراً الى الملاعب بعد غيابه عن ووريرز منذ المباراة السادسة من سلسلة نهائي عام 2019 ضد كليفلاند كافالييرز، وكانت السلة الأهم له منذ العودة مع أن نتس لم يستسلم ورد بثلاثية عبر كايري إيرفينغ الذي أنهى اللقاء بـ32 نقطة تحت صافرات الاستهجان لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنعه من المشاركة في المباريات البيتية. وأنهى تومسون اللقاء الذي افتقد فيه نتس لجهود نجميه كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، بـ16 نقطة فيما سجل ستيفن كوري 19، بينها ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة قبل 5.09 ثانية على النهاية، وخمس رميات حرة في آخر دقيقة و44 ثانية. وبعد إخفاق ويغينز في محاولة ثلاثية في آخر 30 ثانية، انتزع ميلز خطأ وترجم رميتين حرتين بنجاح، مقلصاً الفارق الى نقطة واحدة 103-104، قبل أن يرد تومسون بثلاثية. وبثلاثيته في الثواني العشر الأخيرة، أعاد إيرفينغ الفارق الى نقطة لكن كوري نجح بعدها في ترجمة رمية حرة، ثم أضاف تومسون رميتين حرتين أخريين في آخر 5.7 ثوانٍ، ليضمن الفوز السابع والثلاثين لووريرز في 50 مباراة والرابع والعشرين من أصل 28 مباراة على أرضه حتى الآن، فيما مني نتس بهزيمته الــ 20 في 49 مباراة. وواصل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد تألقه وتعزيز حظوظه بنيل جائزة أفضل لاعب خلال الموسم، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوزه الرابع عشر في آخر 17 مباراة والثالث توالياً في سلسلة من خمس مباريات على أرضه، وذلك على حساب ساكرامنتو كينغز 103-101. وبقي سيكسرز في قلب الصراع على صدارة المنطقة الشرقية بثلاثين فوزاً مقابل 19 هزيمة في المركز الثالث خلف ميامي هيت المتصدر الذي مني بهزيمته الثامنة عشرة مقابل 32 فوزاً، وجاءت على يد ضيفه تورونتو رابتورز 120-124. ولم تكن عودة ريك كارلايل الى الملعب الذي كان منزله في المواسم الـ13 الماضية وتوج فيه بلقب الدوري عام 2011، موفقة إذ خسر إنديانا بايسرز أمام مضيفه دالاس مافريكس 105-132. وفاز بوسطن سلتيكس على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 107-97، فيما سجل جا مورانت ثلاثين نقطة أو أكثر (34) للمباراة السادسة توالياً ليقود ممفيس غريزليز للفوز على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 115-95، ملحقاً بالأخير هزيمته الخامسة توالياً رغم جهود كايل كوزما (30 نقطة).

