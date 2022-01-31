عودة ناجحة لكولمان في 100 متر

دوليه

توج العداء الأميركي كريستيان كولمان، بطل العالم في سباق 100 م، عودته إلى المضمار عقب ايقافه لفترة 18 شهراً بسبب مخالفته لقوانين المنشطات، بفوزه أول من أمس في نيويورك بسباق 60 متراً في لقاء ميلروز الدولي الأميركي داخل قاعة في ألعاب القوى في نسخته الـ114. وشهد اللقاء تحطيم مواطنه البطل الأولمبي مرتين راين كروزر رقمه القياسي العالمي في مسابقة رمي كرة الحديد. وسجل كولمان المتوج بذهبية بطولة في 100 م في قطر عام 2019، وقتاً قدره 6.49 ثوانٍ. وتفوق العداء الأميركي، الغائب عن الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف الماضي بسبب الايقاف، على مواطنيه ترايفون بوميل، العداء الاسرع في عام 2021 (9.77 ث في 100 م) الذي حلّ ثانياً مع 6.50 ثوانٍ، روني بيكر (6.54 ث.) وبطل العالم لسباق 200 م نواه لايلز (6.62 ث.). وتأتي عودة العداء الأميركي إلى المضمار قبل ستة أشهر من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة في يوجين في ولاية أوريغون الأميركية. وحطّم كروزر المتوج مرتين بذهبية الألعاب الأولمبية الرقم القياسي العالمي برمية 23.38 متراً. وحطّم كروز أيضاً، بعدما نجح في محاولته الثانية فقط، رقمه القياسي السابق داخل قاعة والبالغ 22.82 مترًا، حققه قبل عام في 24 يناير 2021 في لقاء فايتفيل الأميركي. ويُهيمن الأميركي، في سن الـ 29 عاماً، على مسابقة رمي كرة الحديد، حيث حقق أول من امس فوزه الـ 29 توالياً من دون أن يهزم منذ مشواره الرائع في بطولة العالم في الدوحة في أكتوبر 2019، حيث حلّ وصيفاً للبطل مواطنه جو كوفاكس.

