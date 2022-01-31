سيتي ضم الفاريز

دوليه

نجح مانشستر سيتي في حسم صفقة هجومية بارزة لصالحه خلال الموسم الحالي بضم لاعب ريفر بليت جوليان ألفاريز ، عقب منافسة قوية مع كبار أوروبا. وقال خورخي بريتو، رئيس نادي ريفر بليت، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع «تويتر»: «لدينا اتفاق كامل مع مانشستر سيتي بشأن بيع ألفاريز. الصفقة تمت». وأضاف رئيس ريفر بليت: «سيبقى اللاعب على سبيل الإعارة هنا في النادي حتى 7 يوليو المقبل».وذكر رمانو أن مانشستر سيتي وريفر بليت سيصدران بيانًا رسميًا في وقت قريب بشأن الصفقة.وزعمت العديد من التقارير أن قيمة الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني. وكان ألفاريز على طاولة ريال مدريد وبرشلونة ومان يونايتد وبايرن ميونخ خلال الموسم الحالي.