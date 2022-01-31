«سلة كاظمة» ضم العتيبي

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كتب زيد خلف: نجح كاظمة في التعاقد مع لاعب كرة السلة بدر العتيبي قادما من نادي النصر على سبيل الاعارة لمدة موسم. وكان العتيبي بدأ الموسم في صفوف القادسية قبل أن تبعده الاصابة عن الاصفر الذي انهى التعاقد معه. وعاد العتيبي إلى فريقه السابق النصر أولاً لكنه وافق على عرض كاظمة للانضمام إلى صفوفه.ويعتبر العتيبي الذي يشغل مركز صانع الألعاب من اللاعبين المجتهدين بتميزه في قيادة الهجمات ومجهوده المضاعف. ويسعى البرتقالي من خلال التعاقد إلى تعزيز صفوفه إذ يطمح كاظمة إلى مواصلة تصدر بطولة الدوري والمنافسة الجدية على اللقب هذا الموسم.

