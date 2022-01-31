غونزاليس: سعيد بعقلية الفوز لدى اللاعبين

محلية

أشاد الإسباني كارلوس غونزاليس مدرب الأزرق بلاعبي المنتخب بعد الفوز على ليبيا 2-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد جابر الدولي. وقدم الأزرق مباراة جيدة وحقق انتصاراً مستحقاً بعد أن تقدم مبكرا عبر مبارك الفنيني الذي تلقى تمريرة ذكية من عيد الرشيدي وتعامل معها بطريقة رائعة مسجلاً الهدف الأول (8)، وأضاف شبيب الخالدي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بعد عرضية من راشد الدوسري انقض عليها شبيب وحولها إلى الشباك. وأجاد دفاع الأزرق وحارس مرماه سليمان عبدالغفور التعامل مع الهجمات الليبية التي شكل بعضها خطورة واضحة، في حين سنحت للأزرق أكثر من هجمة مرتدة أبرزها للبديل بدر المطوع الذي حاول اسقاط الكرة في الوقت بدل الضائع، لكن الحارس معاذ اللافي أمسك الكرة.

وقال غونزاليس في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة إن نتيجة المباراة كانت «فوز واضح ومستحق للأزرق» مؤكداً أن اللاعبين طبقوا تعليمات الجهاز الفني وظهروا بالصورة المطلوبة.

وأضاف: «كنا نعلم أننا سنواجه منتخبا قوياً وصاحب تاريخ، وعملنا بجد خلال الأيام الخمسة الماضية في التدريبات، أنا سعيد بالفوز لكنني أسعد بالأداء وعقلية الفوز التي أظهرها اللاعبون»، لافتاً إلى أن اللاعبين كان لديهم إيمان بالفوز وأنه سعيد جداً بأدائهم في الجانبين الهجومي والدفاعي.

في المقابل، أكد الإسباني خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الليبي أن الفوز هو مطلب أي فريق سواء في المباريات الرسمية أو الودية «فلا أحد يحب الخسارة في أي مباراة».

وقال كليمنتي في المؤتمر الصحافي: «حرصنا على إشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب لأننا في طور بناء فريق للمستقبل، ونسعى للاحتكاك بمنتخبات قوية مثل المنتخب الكويتي الذي قدم مباراة قوية وظهر بصورة أكثر من جيدة». وأضاف في تصريحات إعلامية أن مهاجمي العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة سيضيفان الكثير للدوري الكويتي وهما مكسب لهجوم الأخضر.

من جهته، أعرب مدافع الأزرق فهد الهاجري عن سعادته بالفوز، وقال في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى أن تكون هذه بداية عودة الأزرق لسابق عهده، لأن الفترة الماضية كنا بعيدين عن الفوز حتى في المباريات الودية».وأشاد الهاجري بزميله بندر بورسلي، بعد مشاركته كبديل، للمهاجم شبيب الخالدي، مضيفا: «هذا الفوز سيدعم الروح المعنوية للاعبين، وسنحاول الفوز في المباراة الثانية». من جهته، قال بورسلي: «أتمنى أن أكون عند ثقة المدرب الذي منحني هذه الفرصة، فاللعب للمنتخب شرف لأي لاعب». وأضاف عن مزاملته للنجم بدر المطوع في الهجوم: «اللعب بجوار قائد مثل بدر المطوع شرف لأي لاعب فهو أيقونة المنتخب، وأسعى للتعلم منه داخل الملعب وخارجه».

