لقب «سيدات الصالات» لـ «الفتاة»

محلية

توج نادي الفتاة بلقب دوري كرة قدم الصالات النسائية، بعد فوزه على الكويت بنتيجة 5 – 2، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي الكويت أول من أمس، فيما حل العربي في المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره فريق سلوى الصباح بنتيجة 14 - 0.

وجاءت المباراة النهائية بأفضلية واضحة لسيدات نادي الفتاة اللاتي انهين الشوط الأول متقدمات بهدف للاشيء سجلته البرازيلية المتألقة راريني سانتوس بيتيم، وفي الشوط الثاني واصل فريق «الفتاة» بسط سيطرته على مجريات المباراة، ليضاعف النتيجة عبر دينا علي، وآلاء راضي (هدفين)، وشيخة المحمد، فيما سجل هدفي الكويت فجر العامر، وريم الملا، وأدار اللقاء الحكمتان الإيرانيتان الدوليتان جلارة ناظمي، وزاري فتحي.

وحصلت لاعبة نادي الفتاة ياسمين سعدون على جائزة أحسن حارسة مرمى، وذهبت جائزة أفضل لاعبة محلية إلى دينا علي، فيما حصلت البرازيلية دريلي ماركيز دا سيلفا على جائزة أفضل لاعبة محترفة وهدافة البطولة، وأفضل لاعبة صاعدة رزان العنزي من العربي، فيما فاز مدرب الفتاة محمد الكندري بجائزة أفضل مدرب، وتوج فريق نادي فتيات العيون بجائزة اللعب النظيف.

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتطور الملموس الذي تشهده الرياضة النسائية في مختلف الألعاب، جاء ذلك خلال حضوره لنهائي دوري كرة قدم الصالات النسائية.

وذكر الغانم أن اللقاء النهائي جاء متميزا وتنافسيا بدرجة كبيرة، مضيفا: «نتمنى لبناتنا اللاعبات مزيدا من التوفيق في مستقبلهن الرياضي، ونأمل لهن التوفيق والتميز بروح رياضية عالية ليس على المستوى المحلي فحسب، ولكن على المستويين القاري والدولي».

وشكر الغانم اللجنة النسائية برئاسة فاطمة حيات على التنظيم المتميز لبطولة دوري السيدات، وخروج المباراة النهائية بأفضل صورة ممكنة، آملا مزيدا من التقدم والنجاح لجميع الأندية المشاركة.

من جهته، أشاد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بحسن التنظيم الذي شهدته المباراة النهائية، وقال: «واصل دوري كرة قدم الصالات للسيدات نجاحه موسما بعد آخر، وذلك بفضل الجهود المتميزة لأعضاء اللجنة النسائية بالاتحاد، فلهن كل الشكر، ولعل ما زاد النهائي تميزا الجماهير الغفيرة التي حضرت وآزرت بحماس كبير»، لافتا إلى أن المستوى الفني العام لكرة قدم الصالات للسيدات يشهد تطورا ملموسا موسما بعد آخر.

من ناحيته، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة (URC) والرئيس التنفيذي مازن حوا اعتزازه برعاية شركة العقارات المتحدة لدوري كرة الصالات النسائية للموسم الثاني تواليا، وقال: «يأتي الدعم الذي نقدمه للبطولة نابعا من سياسة الشركة ومسؤوليتها المجتمعية التي تنتهجها عبر دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية المحلية المختلفة، وبما يهدف إلى توجيه الطاقات الشبابية وصقل المواهب الواعدة، ويحافظ على صحة الشباب الذهنية والبدنية».

بدورها، باركت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات لنادي الفتاة فوزه بلقبه الأول في دوري كرة قدم الصالات، وكذلك لفريقي الكويت والعربي على حصولهم على المركزين الثاني والثالث تواليا، وقالت: «نشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حضوره المباراة النهائية، ودعمه الكبير لبنات الكويت، والرياضة النسائية بشكل عام، وقد جاء ختام دوري السيدات دلالة على التقدم السريع الذي تشهده الرياضة النسائية، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام حمود فليطح، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر»، لافتة إلى أن قلة المنشآت الرياضية تعد العقبة الأبرز لمزيد من تطور رياضة المرأة، آملة اهتماما أكبر باللاعبات، لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.

