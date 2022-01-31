أبو الحسن للحد: مو ناقصين تشويش

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أكد أمين السر العام في نادي القادسية حسن أبوالحسن أن النادي لم يصله أي كتاب من نظيره الحد البحريني بخصوص طلب التعاقد مع لاعب الأصفر عيد الرشيدي، وذلك بعد تداول كتاب يطلب فيه النادي البحريني استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مقابل 200 ألف دولار. واعتبر أبوالحسن في اتصال هاتفي مع برنامج «الديربي» هذا العرض من باب التشويش على القادسية في الوقت الحالي، ووجه رسالة إلى النادي البحريني قال فيها: «نرجو عدم الاتصال بلاعبينا لإننا مو ناقصين تشويش».

وهدد أبو الحسن باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال رفض اتحاد الكرة تسجيل اللاعبين فواز المبيلش وسلمان البوص المنتقلين إلى الأصفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من خيطان والساحل على التوالي.

