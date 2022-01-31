«الكرة»: الدالي شُطب

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أكد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ونائب رئيس لجنة المسابقات، سالم سعدون أن اللجنة تتعامل مع الاندية وفقاً لمخاطبات رسمية فقط وما عدا ذلك لا شأن لها به.

وقال سعدون إن ما تردد عن قيام اللجنة برفع اسم اللاعب السوري علاء الدين الدالي من قائمة العربي لدى الاتحاد عار عن الصحة، وأن اللاعب قد تم شطبه من السجلات بناء على كتاب رسمي من ادارة النادي لافساح المجال امام قيد اللاعب السوداني وليد بخيت «الشعلة» وهو ما تم بالفعل وفق كتاب رسمي آخر.

وكشف نائب رئيس لجنة المسابقات عن ان النادي العربي قد استفسر مسبقاً عن مدى قانونية رفع اسم اللاعب الدالي من الكشوفات مؤقتاً لأسباب صحية وقد قامت اللجنة بالرد على ذلك بالتفاصيل وبذلك لم يتم رفع اللاعب من كشوفات الأخضر.

وشدد سعدون على أن لجنة المسابقات لن تقبل ولن تسمح بأي اتهامات واهية لا تعدو عن كونها كلاماً مرسلاً بهدف الاضرار بسمعة الاتحاد ولجانه، وأكد أن اللجنة تنأى بنفسها عن أي خلاف ينشأ بين اللاعبين والاندية وبأنها تتعامل فقط وفق نصوص ولوائح تسري على الجميع بمسطرة واحدة أساسها الأطر الرسمية بالمخاطبات المعتادة في أي حالة من الحالات محل الخلاف التي يتم الفصل فيها وفقاً لأحكام القانون واللوائح.

