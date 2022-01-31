تواصل الاستعدادات لـ «رماية صباح السالم»

محلية

تتواصل الاستعدادات على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية لإقامة كأس المغفور له الشيخ صباح السالم والتي ينظمها نادي الرماية في الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل، بمشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي ورماة الاتحاد الكازاخستاني. وفي هذا الصدد صرح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي ان الرماية الكويتية تواصل جهودها ومشاركتها سواء في البطولات المحلية التي ينظمها نادي الرماية وكذلك البطولات الإقليمية والدولية وذلك استعداداً للبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي ستقام في باريس عام 2024، مضيفا: «يتم تجهيز رماة الكويت الأبطال أفضل تجهيز ونأمل تحقيق المقاعد التأهيلية للأولمبياد خلال المشاركة في البطولات الدولية القادمة».وثمن العتيبي الدعم الكبير الذي تتلقاه الرماية الكويتية من رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الرئيس الشرفي للنادي الشيخ سلمان الصباح الذي يحرص على تنظيم هذه البطولة السنوية حرصا منه على تشجيع وتحفيز الرماة على بذل الجهد في سبيل تنمية قدراتهم ليتمكنوا من تمثيل الكويت ضمن المنتخبات الوطنية على أكمل وجه.

