نتائج مميزة لـ«الدراجات المائية» في دبي

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حقق المتسابقون الكويتيون المشاركون في سباق دبي الدولي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2022) نتائج مميزة في فئات عدة. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي إن المتسابقين ظهروا خلال المنافسات التي اختتمت أول من أمس بصورة مشرفة وشغلوا مراكز متقدمة من بين 80 متسابقا مثلوا 13 دولة.

وأوضح الزنكي أن المتسابق يوسف العبدالرزاق حقق المركز الثاني في فئة الواقف محترفين (سكي- جي.بي.آي 1) وجاء المتسابق راشد الدواس في المركز الثالث بفئة (جي.بي 1) وحل المتسابق شاهين رمضان رابعا في فئة الواقف ستوك (جي.بي 2).وأفاد أن المتسابق أحمد الخضاري فاز بالمركز الأول في فئة سبارك (جي.بي 4) كما فاز المتسابق عمر الجناعي بالمركز الثالث في ذات الفئة وحل المتسابق فارس رمضان ثالثا في فئة الواقف للأشبال (سكي - جي.بي 3ر3) وأخيرا المتسابق يوسف رمضان في المركز الثالث في فئة (جي.بي 1ر3).

وأشار الزنكي إلى قوة المنافسات من حيث الاستعدادات الفنية والميكانيكية وتغيير النتائج بين مراحلها. جدير بالذكر أن السباق من تنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن أجندة الموسم الرياضي البحري 2021-2022 على شاطئ الشروق بجميرا.

