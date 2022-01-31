مستويات قوية في «تنس السيدات»

محلية

تتواصل منافسات بطولة التنس النسائية الشتوية على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بمشاركة 48 لاعبة في فئتي السن العام (32 لاعبة)، والناشئات تحت 16 سنة (16 لاعبة)، وبتعاون اللجنة النسائية باتحاد التنس مع أكاديمية رافا نادال للتنس، على أن تختتم البطولة التي يشرف على مبارياتها الحكم العام براك الجواهري مساء غد بالمباريات النهائية. وأشادت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد التنس دلال بهبهاني بالمشاركة الإيجابية للاعبات، والدعم الكبير الذي يلقينه من أولياء أمورهن، وقالت: «تشهد المنافسات مستويات متقدمة في مختلف الأعمار، الأمر الذي يؤكد وجود قاعدة جيدة في التنس النسائي، من شأنها أن تسهم بانطلاقة متميزة لهذه الرياضة في السنوات المقبلة». وشكرت دلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر على دعمه الدائم للاعبات، وحرصه على تذليل كل العقبات من أجل تطور مستواهن الفني، بالاضافة الى دور الاكاديميات والاهالي بدعمهم اللاعبات. واضافت: «نحرص على إقامة أكثر من بطولة ومهرجان نسائي للتنس خلال الموسم الحالي، لصقل المواهب وتطوير قدرات اللاعبات، كما نقدر عاليا دعم جميع الأكاديميات المشاركة في البطولة».