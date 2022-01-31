تفوق بوربيع والأنصاري وزينل في «الدراغ ريس»

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اختتمت أول من أمس منافسات سباق السرعة (دراغ ريس) للدراجات المائية موسم (2022) التي نظمها النادي البحري الرياضي بمشاركة 61 متسابقا تنافسوا في فئات ثلاث.وتوج بالمركز الأول في فئة الأوبن المتسابق محمد بوربيع في حين جاء المتسابق عبدالعزيز زينل في المركز الثاني وحل المتسابق محمد الباز في المركز الثالث.وشغل المتسابق يوسف الأنصاري المركز الأول في فئة ستوك وجاء في المركز الثاني المتسابق أسامة الحجي واحتل المتسابق محمد الباز المركز الثالث. وفي فئة سوبر ستوك حقق المتسابق عبدالعزيز زينل المركز الأول في حين جاء المتسابق فهد الخلفان في المركز الثاني والمتسابق عبدالمحسن الشواف ثالثا. وقال أمين السر العام في النادي خالد الفودري في تصريح صحافي إن السباق الذي أقيم في منطقة الخيران البحرية ليوم واحد شهد تنافسا قويا بين المتسابقين ويعد أول سباق دراغ ريس ينظمه النادي.

وأكد حرص النادي على استكمال تنظيم بطولاته في مختلف الرياضات البحرية من واقع دوره واهتمامه الكبير في هذا المجال ولما حظي من دعم كبير من قبل الهيئة العامة للرياضة. وثمن الفودري دور الهيئة العامة للرياضة ودعمها لتنظيم هذا الحدث شاكرا الجهات الراعية وكذلك وزارة الإعلام التي قامت بتغطية البطولة.

