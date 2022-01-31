كشف حساب ثورات 2011!

الاخيرة

بدأت قبل حوالي عشر سنوات ثورات الربيع «الخراب» العربي في دول عدة بوقت واحد، وكان يفترض بذلك الربيع أن يكون أشبه بالربيع الذي حدث في أوروبا الشرقية عام 1989 وتسبب في انتقال سلمي للسلطة في أغلب دولها عدا رومانيا وإن تسبب لاحقاً في تفكك الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا واندلاع حرب أهلية في يوغسلافيا..

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الربيع العربي انتهى بكوارث غير مسبوقة في تاريخ العرب حيث اشتعلت الحروب الأهلية للمرة الأولى في دول عربية عدة ولم تستطع الخروج منها، كما قتل مئات الآلاف وهُجِّر الملايين وتجاوزت الكلفة المالية أرقاماً فلكية فاقت التريليون دولار في دول شديدة الفقر كانت في أمسِّ الحاجة لتلك الأموال لنهضة بلدانها..

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لقد تغيرت أولويات الشعوب العربية نتيجة لذلك الربيع الدموي فلم تعد الديموقراطية والحرية تتقدم قائمة مطالب الشعوب بل استبدلت بالأمن والسلام الاجتماعي وتوفير الغذاء والدواء والكهرباء والماء، والخدمات التعليمية والصحية المميزة وتفعيل عمليات التنمية وتقوية الاقتصاد واستقرار العملة وعودة المهجَّرين إلى مساكنهم وتعمير البلدان والقضاء على الفساد والبطالة والجهل، وخلق جيش قوي يمنع انشطار البلدان ويحد من الفوضى، ثم تأتي بعد ذلك - لا قبله - المطالبات بالديموقراطيات الشرق أوسطية التي لا يجمعها بالديموقراطيات القائمة بالدول المتقدمة إلا.. عملية تشابه الأسماء!

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آخر محطة:

الملاحظة التي لا تخطئها عين هي أن التيار السياسي الذي يعتبر القاسم المشترك في كل الحروب الأهلية العربية ليس الأحزاب الماركسية أو القومية أو العلمانية أو الليبرالية... القاسم المشترك في تلك الحروب التي اشتعلت بعد عام 2011 وكأنها المقصودة من ربيع الخراب والفواجع والمآسي والكوارث هو... أحزاب الإسلام السياسي!

