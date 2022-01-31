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بحثاً عن الدفء


بحثاً عن موطن أكثر دفئاً.. مجموعة من طيور البجع البيضاء تأخذ قسطاً من الراحة على شاطئ بحيرة تشابالا في كوجوماتلان دي ريجولز بالمكسيك، التي تعد موطناً مهماً للعديد من أنواع الطيور المهاجرة. ويعد البجع الأبيض أحد أكبر الطيور في كندا والولايات المتحدة يتكاثر في المناطق الداخلية من أميركا الشمالية ويهاجر إلى المناطق الأكثر دفئاً في أميركا الوسطى والجنوبية في فصل الشتاء.
يصل حجم الطائر البالغ إلى حوالي 130 إلى 180 سم، يتميز بريشه الأبيض الناصع، وتتغذى الطيور على صيد فرائسها، معظمها من الأسماك أثناء السباحة في الماء، وغالباً ما يتواجدون في مجموعات ويسرقون صيد الطيور الأخرى.


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