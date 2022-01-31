الناصر بحث وأبوالغيط ونظراؤه دعم العمل العربي

وطن النهار

اجتمع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 156 الشيخ د. أحمد الناصر مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومع وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وعدد من نظرائه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه الكويت.وتم استعراض المواضيع والقضايا المطروحة على الاجتماع التشاوري وجميع الاستعدادات والتحضيرات القائمة له ومجالات التعاون المتعددة التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

