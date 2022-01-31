وزير الخارجية: دول الخليج تدرس الرد اللبناني

وطن النهار

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ان الاجتماع التشاوري العربي اتى بثماره حيث كانت هناك ايجابية من جميع الوزراء وممثلي الدول في الطرح الصريح والواضح، لافتا الى ان الكويت تلقت رد لبنان على المقترحات التي قدمت له مساء امس «السبت».

وأضاف الناصر خلال مؤتمر صحافي جمعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط: «ان دول الخليج ستدرس رد لبنان على اقتراحات خليجية للحكومة اللبنانية من اجل تحسين العلاقات بين الخليج وبيروت».

وشكر الناصر لبنان على التفاعل مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية قائلاً: انه خطوة ايجابية.

وبخصوص عودة السفراء، قال الناصر «استلمنا الورقة ومجرد استلامنا الرد هو في حد ذاته خطوة ايجابية مع المسؤولين اللبنانيين للتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لبناء الثقة.

وأضاف الآن بصدد دراستها واشقائنا في دول المجلس وسيتم بناء عليه اخذ الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الاشقاء في دول المجلس، موضحا ان المقترحات ليست كويتية فقط ولكنها خليجية - عربية. وحول التهديدات الحوثية التي طالت الامارات مع استمرارها في السعودية، قال الناصر كان هناك اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين حيث تم اصدار بيان لادانة هذه الاعمال التي وصفها بـ«الاجرامية»، مشيدا ببيان مجلس الأمن حول هذا الأمر. وعن التحديات التي تواجهها المنطقة جراء تفشي جائحة «كورونا»، قال الناصر: كنا نتمنى عقد اجتماعات خلال الجائحة للتخفيف من اضرارها الا ان الكثير من الدول كانت تحارب هذه الجائحة.

وبدوره، تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط عن التحديات التي تواجه المنطقة ولعل اهمها ازمة «كورونا» والقضية الفلسطينية، مشيرا الى استغرابه من التأييد الأوروبي - الأميركي للحكومة الاسرائيلية الحالية الرافضة للتفاوض.

وقال: حقيقة الامر يجب ان نصارح العالم ان الحكومة الاسرائيلية الحالية التي يتقبلها الجانب الاميركي ويسعى للحفاظ عليها وكذلك الجانب الاوروبي هذه الحكومة ترفض بالكامل العودة للمفاوضات والتوصل لها لحل الدولتين.

وزاد بالقول: المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الجانب الاسرائيلي للعودة الى عملية السلام لانه في غياب مفاوضات حقيقية سينفجر الوضع في فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ان ينتظر طويلا وهذا الضغط يجب ان يصدر من الجانب الاميركي والاوروبي والعربي.

واضاف: للاسف المجتمع الدولي فقد الحماس نتيجة للضغوط الاخرى التي احاطت بهذا الاقليم في عشرة الاعوام الاخيرة التي كانت مدمرة على الدول العربية وعلى القضية الفلسطينية.

وعن دور الجامعة العربية في الملف الايراني قال: الجامعة العربية منذ عدة سنوات شكلت لجنة عربية من اربع دول: السعودية والامارات ومصر وبمشاركة الامين العام لمتابعة الاداء الايراني في الاقليم بجميع عناصره وتقدم تقرير للمجلس الوزاري مرتين في العام وهذه اللجنة تعد مشروع قرار سيصدر عن المجلس الوزاري.

وحول عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، قال ان الاجتماع التشاوري لم يتطرق لهذا الموضوع وان عودتها يتطلب مداولات وطرح مشروع قرار وافكار ورؤى من الدول الاخرى. وحول التعديات الحوثية على السعودية والامارات قال ان وزير خارجية اليمن قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة لما تراه للتسوية السياسية حيث الجانب الحوثي رفض المبادرة كونها مدعومة بقوة اقليمية.

