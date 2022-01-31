وزير الإعلام: الصحافة مظهر من مظاهر الديموقراطية

وطن النهار

أكد وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين أن الصحافة الكويتية أحد المظاهر الديموقراطية، وأنها جزء لا يتجزأ من أدوات ترشيد العمل الحكومي والبرلماني. وقال خلال زيارته «النهار» امس: ان ذلك الترشيد يأتي عبر النقد البنّاء والنقل الأمين للأحداث السياسية والبرلمانية، وللجهد الحكومي المبذول لتحقيق الأهداف الوطنية.

وأضاف الوزير: ان إعداد الإنسان ركيزة أساسية في خطط الدولة الرامية إلى نهضة الكويت ورقيها وتقدمها. وخص وزير الإعلام والثقافة جريدة «النهار» بجزء من حديثه فقال: إن نورها بزغ في عام 2007 إذ دخلت عالم الصحافة لتشكل اضافة متطورة مع زميلاتها في عالم الصحافة الكويتية، وتفردت وتميزت بالكثير من القضايا التي طرحتها على الساحة السياسية، وبالأخص في مرحلة المغفور له أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. واستطرد قائلاً: انتهز الفرصة لأوجه رسالة للصحف الكويتية التي افتخر بها واعتز باستمراريتها رغم التحديات التي تواجهها في كثير من المجالات، فالأحداث المحلية والاقليمية والدولية تحتم علينا ان نكون كما كنا مثالا صحافيا واعلاميا يحتذى على جميع الأصعدة، وان يكون الإعلام سبيلا للثقافة والحقيقة والبصيرة، وان تستثمر المعلومة لصناعة محتوى ثقافي وعلمي وأدبي يثري القارئ ويخلق وعياً مجتمعيا يكون فيه الإنسان أساس النهضة وعنصرها الرئيس. وأردف وزير الاعلام والثقافة قائلاً: أؤمن كمواطن ومسؤول ان الصحافة كسلطة رابعة لا يمكن ان تزدهر وتؤتي أُكلها إلا عن طريق مساحة من الحرية المنضبطة بأخلاقيات المهنة التي تسمح لاخواني الصحافيين والصحافيات بالعمل في جو تكفله المسؤولية الشخصية والأخلاقية قبل المسؤولية القانونية.

وختم بقوله: انني وزملائي في وزارة الاعلام حريصون كل الحرص على الوقوف على الكثير من التحديثات التشريعية والقانونية التي تكفل جوا من الحرية للصحافة الكويتية المميزة، وايضا ما يكفل ممارسة اعلامية راقية، آملا ان تستمر الاقلام والصحف في نهجها الذي ارساه الآباء المؤسسون في خلق اعلام حر ومسؤول يكون عاملا للبناء لا معولاً للهدم.

من جهته، رحب السيد جواد بوخمسين بوزير الاعلام د. حمد روح الدين مؤكدا ان وزارة الاعلام هي واجهة الكويت في الخارج، وصوت ابنائها في الداخل، وعلى الجميع ابراز انجازاتها، وتسليط الاضواء الكافية على ما تقوم به وما تقدمه من خدمات للوطن والمواطن واضعين نصب أعيننا مصلحة الكويت، ومقدمين اياها فوق كل المصالح، وقبل كل التوجهات.

بدوره، كرر رئيس التحرير عماد بوخمسين الترحيب بالوزير، لافتا الى جهوده الملموسة من اجل النهوض بالاعلام وتعزيز ريادته الخليجية والعربية.

وابدى رئيس التحرير وجهة نظره حول المباني الجديدة للصحف المحلية داعيا الى السماح باستثمارها اسوة بالاندية الرياضية.

وبشأن السياحة في الكويت قال: انها تكاد تكون معدومة، ولذلك يجب الالتفات اليها، والعناية بها، لافتا الى ان اسرا كويتية كثيرة لا تجد بغيتها السياحية في ديرتها، فتذهب الى الدول الخليجية المجاورة لقضاء العطل والاجازات، وللترفيه عن ابنائها بعدما افتقدت ادوات واماكن الترفيه داخل الكويت. وشدد رئيس التحرير على أهمية الالتفات الى السياحة ومنحها ما تستحق من الرعاية والاهتمام.

الجبري: قريباً.. برنامج عمل جديد لـ «الإعلام»

شدد مستشار وزير الاعلام د. ناصر الجبري على ان الصحف المحلية شريك للاعلام الرسمي، ومساندة له في ابراز سياسة الكويت المتزنة القائمة على الحكمة والتعقل.

وقال ان استراتيجية وزارة الاعلام تؤكد انها والصحف المحلية صنوان، يسعيان الى ما فيه مصلحة الكويت والكويتيين. واضاف: ان برنامج عمل الوزارة سيتم الكشف عنه قريبا، لافتا الى اهمية الاستئناس بآراء المتخصصين القائمين على وسائل الاعلام المحلية.

