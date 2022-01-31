نائب الأمير لوزراء الخارجية العرب: تقاربوا.. وأنهوا أي تباعد أو قطيعة

الأولى

شدد سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على أن الكويت تدرك أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف العربي ولذلك سعت في سياستها الخارجية جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح بينهم بما لا يخل بسيادة الدول ولا يمس قرارات الشرعية الدولية.

وقال سموه - في كلمة ألقاها عند استقباله بقصر بيان أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. أحمد الناصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والمنعقد بدولة الكويت، قال: وقد تمكنا بفضل الله علينا وثقة دولنا العربية الشقيقة فينا من بلوغ أهدافنا والمساهمة في عودة التوافق والوئام بين دولنا.

واضاف سموه: ان لقاءكم التشاوري في بلدكم الثاني يأتي استشعارا بأهمية لقاءاتكم وتكريسا لمبدأ التشاور بين دولنا بعيدا عن الأجواء الرسمية وفي جو من الحوار التفاعلي.

واستطرد سموه قائلا: يأتي اجتماعكم في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا وقد أضاف استمرار جائحة «كوفيد - 19» إليها أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها.

واردف سموه: لعل ما يبعث على التفاؤل ان اجتماعكم اليوم في الكويت يعقد قبيل أسابيع من اجتماع دورتكم المقبلة في شهر مارس الأمر الذي سيمكنكم من تحديد الأولويات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح عملكم المشترك ومن هذه الأولويات تعزيز ممارسات حسن الجوار ونشر السلام والاهتمام بمشاريع التنمية وكل ما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق لشعوبنا العربية العيش الكريم والرفاهية.

واضاف سموه: في ظل ما أشرنا إليه من تحديات وظروف دقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي فان العمل العربي المشترك اصبح ضرورة ملحة ولابد من اغتنام هذا الجمع المبارك باعتبار كل واحد منكم واجهة مشرفة لبلده لتدارس التحديات التي تواجه عملكم المشترك والسعي إلى تعزيزه والانطلاق به إلى آفاق أرحب نترفع فيها عما يطرأ علينا من ملمات ونسمو نحو ترسيخ وحدتنا العربية.

وزاد سمو نائب الامير: ان التحديات جسام وحسن التخطيط والتنسيق سبيلنا لمواجهتها وأنتم المعنيون بتنفيذ السياسات الخارجية لدولنا العربية وتقع على أعتاقكم مسؤولية تحقيق التقارب والتواصل وإنهاء أي تباعد أو قطيعة وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك والانطلاق برؤى مشتركة نحو مستقبل العمل العربي المشترك وآفاق تعزيزه وتطوير آلياته وإيجاد السبل لتعزيز فعالية جامعة الدول العربية ومؤسساتها بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وخاطب سموه الحضور قائلا: ان مسؤوليتكم كبيرة أمام حجم التحديات التي تواجهها دولنا العربية وتعاونكم ركيزة تجسيد أداء الأمانة التي تحملونها ولعل الأجواء التي سيوفرها لقاؤكم التشاوري هذا بعيدا عن جدول الأعمال المحدد فرصة لتحديد الأولويات ورسم أبعاد جديدة للعمل المشترك تمهد الطريق أمامكم وتحدد أولويات عملكم المقبل وتمكنكم من المضي نحو تحقيق أهدافكم المشتركة.

وفي ختام كلمته قال سمو نائب الامير ولي العهد: أدعو الله تعالى أن يحفظ أوطاننا وشعوبنا وأن يوفقكم في مساعيكم الطيبة وأن يكون لقاؤكم اليوم في دولة الكويت نقطة انطلاق جديدة في مسيرة عملكم الجماعي.

بدوره القى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ156 الشيخ د. أحمد الناصر كلمة قال فيها: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن وزراء الخارجية والأمين العام نشكر سموك على إتاحة هذه الفرصة للقاء سموك وإن شاء الله احنا سمعنا كلمة سموك والآن في الاجتماع التشاوري هذا الاجتماع لعله فرصة للمصارحة والمكاشفة وكذلك يعطي جوانب متعلقة بالعصف الذهني بين جميع أشقائي وزراء الخارجية العرب نشكر سموك مجددا على هذه الفرصة وعلى هذه السانحة المميزة وإن شاء الله نكون على قدر الثقة، شكرا سموك».