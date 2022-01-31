المضف: 16 مليار دينار لتمويل «الإسكان» حتى 2035

الأولى

قال المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف ان البنك يحتاج الى 16 مليار دينار لتمويل القروض الاسكانية حتى 2035، داعيا الى اعادة النظر في الفلسفة الاسكانية في الكويت «لتوفير حلول مستدامة». (طالع ص06)

وقال صلاح المضف في مقابلة مع رويترز «الوضع القائم اليوم ليس مستقرا، وليس هناك استقرار ولا هناك امكانية ان يستمر (البنك) في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد، مبينا ان الفلسفة الاسكانية يجب اعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة».

وقال المضف ان الدول المجاورة تكتفي الحكومات فيها بكفالة ذوي الدخل المحدود وتوفر لهم حق الحصول على المسكن «بينما في الكويت، الكل يأخذ، سواء كان من ذوي الدخل المحدود او المتوسط او الدخل العالي».

وأضاف ان اعادة النظر في الفلسفة الاسكانية تحتاج الى دراسة لتحديد من الذي يستحق توفير المسكن من قبل الدولة، معتبرا ان هذه الخطوة ستوفر الكثير من الأموال على الدولة.

وقال ان اعادة النظر في الفلسفة الاسكانية تحتاج الى تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وتحتاج ايضا الى «تهيئة» المواطن لتقبله، على

ان يكون الأمر تدريجيا.

وأشار المضف الى ضرورة ان يتزامن ذلك مع اقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري وكذلك تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبرا ان هذه الخطوات الثلاث من شأنها ان توفر «حلا مستداما» للمشكلة الاسكانية.

وقال المضف ان هذه الخطوات هي «حلول قصيرة الأجل» وتوفر للبنك سيولة تمكنه من تقديم التمويل اللازم لنحو 11 الف قسيمة (قطعة ارض جاهزة للبناء).

وأشار الى ان البنك يدرس حاليا مع البنوك الكويتية وكذلك مع شركة اوليفر ويمن اصدار سندات في السوق الكويتي بمليار دينار، مشيرا الى ان البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا الصدد سواء كانت سندات او صكوكا او قروضا.

وقال المضف ان هذا المليار الجديد اذا تم المضي فيه قدما بالاضافة الى مبلغ 800 مليون دينار التي وفرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي سيمكن البنك من تمويل نحو 20 الف طلب اسكاني للمواطنين، ويغطي الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة في منطقتي المطلاع وخيطان.

ورأى المضف ان كل هذه الحلول لا تغني عن الحلول طويلة المدى التي يجب ان تشمل ايضا تنويع مصادر الدخل امام بنك الائتمان بالسماح له بتقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية التي تقدمها المصارف التجارية وأن يكون لديه ذراع استثمارية يمكنه من استثمار ما لديه من فوائض مالية. ان يكون الأمر تدريجيا.

وأشار المضف الى ضرورة ان يتزامن ذلك مع اقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري وكذلك تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبرا ان هذه الخطوات الثلاث من شأنها ان توفر «حلا مستداما» للمشكلة الاسكانية.

وقال المضف ان هذه الخطوات هي «حلول قصيرة الأجل» وتوفر للبنك سيولة تمكنه من تقديم التمويل اللازم لنحو 11 الف قسيمة (قطعة ارض جاهزة للبناء).

وأشار الى ان البنك يدرس حاليا مع البنوك الكويتية وكذلك مع شركة اوليفر ويمن اصدار سندات في السوق الكويتي بمليار دينار، مشيرا الى ان البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا الصدد سواء كانت سندات او صكوكا او قروضا.

وقال المضف ان هذا المليار الجديد اذا تم المضي فيه قدما بالاضافة الى مبلغ 800 مليون دينار التي وفرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي سيمكن البنك من تمويل نحو 20 الف طلب اسكاني للمواطنين، ويغطي الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة في منطقتي المطلاع وخيطان.

ورأى المضف ان كل هذه الحلول لا تغني عن الحلول طويلة المدى التي يجب ان تشمل ايضا تنويع مصادر الدخل امام بنك الائتمان بالسماح له بتقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية التي تقدمها المصارف التجارية وأن يكون لديه ذراع استثمارية يمكنه من استثمار ما لديه من فوائض مالية.