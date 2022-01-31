القمة العربية نوفمبر المقبل

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علمت «النهار» من مصادر موثوقة ان وزير الخارجية الجزائري قدم اقتراحا خلال الاجتماع التشاوري العربي امس لاستضافة بلاده القمة العربية في نوفمبر المقبل، ولاقى هذا الاقتراح قبولا عربيا الا ان يوم انعقاده لم يحدد على اعتبار ان الأول من نوفمبر سيتزامن مع القمة العربية- الصينية في الرياض التي ستعقد أواخر أكتوبر وبالتالي سيتم اختيار اليوم لاحقا. وكان أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط رد على سؤال خلال المؤتمر الصحافي أمس حول موعد انعقاد القمة العربية في الجزائر قائلا: «وزير الخارجية الجزائري طرح موعدا محددا لانعقادها وانا في حل عن الاعلان عنه».

