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«الخدمة الوطنية» استقبلت الدفعة الثانية من المجنَّدين


استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أمس، الدفعة الثانية من المكلفين ضمن الدفعة الـ 49 المجندين، وذلك بعد أن اتموا جميع الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية. وسيتم توزيعهم على جهتين (المدرسة الشمالية في معهد القوة البرية لمنتسبي محافظة العاصمة ومحافظة الفروانية ومحافظة الجهراء)، (المدرسة الجنوبية في معهد سلاح الدفاع الجوي لمنتسبي محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير ومحافظة حولي). وكان في استقبال المجندين رئيس وضباط وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية الدخول، وانهاء جميع الاجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة العاملة.


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