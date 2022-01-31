«السكنية» تزوّد 96 مبنى في المطلاع بنظام الطاقة الشمسية

مال وأعمال

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتصميم نظام الطاقة الشمسية لـ 96 مبنى في مدينة المطلاع بقدرة إنتاجية 8.402 ميغاواط؛ وذلك تطبيقا لأهداف الخطة الإنمائية للدولة وأهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة.

وأشارت المؤسسة إلى قيامها بتطبيق نظام الطاقة الشمسية في مباني مناطق غرب عبدالله المبارك وشرق تيماء وجابر الاحمد السكنية.

ولفتت إلى انتهائها من تركيب 90 مبنى في منطقة غرب عبدالله المبارك بقدرة إنتاجية 7.514 ميغاواط، في حين قررت أن تصل نسبة الألواح الشمسية التي سيتم تركيبها في منطقتي شرق تيماء وجابر الاحمد ما بين 15 إلى 20 في المئة من نسبة استهلاك كل مبنى؛ بهدف ترشيد الاستهلاك والمساهمة في خفض العبء الكهربائي على الشبكة الوطنية.

