«البلدي» أحال إلى «المالية» و«القانونية» لوائح الإعلانات والمظلات وتسمية الشوارع

مال وأعمال

في جلسة امتدت ثلاث ساعات ونصف الساعة استخدم المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي المادة 25 مرتين ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية على تطوير حديقة القصر الأحمر، وعلى استحداث مستوصف في منطقة القصور، فيما أحال 4 لوائح مدرجة في جدول الاعمال، الى الجلسة الرئيسة وهي مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين والقرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات، ومشروع تعديل لائحة مظلات ومواقف السيارات، ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، ومشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات الى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة مع تعميمها على كل الأعضاء.

ووافق المجلس على إحالة عدد من الردود الخاصة باسئلة الأعضاء الى الجلسة العادية المقبلة وهي الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات، والرد على السؤال المقدم من احمد العنزي بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات بمحافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد على السؤال المقدم من عبدالسلام الرندي بخصوص صالونات التجميل والمعاهد الصحية، والرد على السؤال المقدم من العضو المهندس حمود عقله بشأن مدى دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدخول السيارات الكهربائية في الكويت. ولم يكتف المجلس بالرد على السؤال المقدم من العضو د. علي بن ساير بشأن وضع لوحات ارشادية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية (مدينة صباح السالم الجامعية)، واكتفى بالرد على السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن إحصائية مخالفات سكن العزاب. وأحال المجلس الاقتراحات المقدمة من الأعضاء الى الجهاز التنفيذي لدراستها تمهيدا لعرضها على المجلس في جلساته المقبلة. وحول الطلب الذي تقدم به الاعضاء عبدالعزيز المعجل، حمود عقلة العنزي، محمد الرقيب، فهيد المويزري، حمدي نصار، حمد المدلج، عبدالوهاب بورسلي، عبدالله الرومي، وعلي بن ساير لتسليم رئيس اللجنة السابق لتقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق العمومية لتسليم ما لديه من مستندات إدانة لشركات عقود النظافة احال المجلس إلى الجلسة الرئيسة القادمة لتقديم تقرير مفصل حول وبحث ما تنتج عنه النقاشات. وأكد العضو مشعل الحمضان أن إلغاء لجنة تقصي حقائق عقود النظافة والمرافق العامة أعطى نفوذا وصلاحيات لبعض الشركات لتخفى ما لديها.. واوضح أن إلغاء اللجنة يعتبر نهجا خطأ وليس له مبرر من قبل الاعضاء المتقدمين بالطلب. بدوره استعرض عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي رده على الكتاب المقدم من الاعضاء حيث لفت في رده الى تأخر البلدية في الرد على استفسارات لجنة تقصي الحقائق وتجاوزها الحد المذكور والمحدد بستين يوما بحسب المادة 22، وهو ما يخول المجلس البلدي بمساءلتها اضافة الى كشفة لتقرير ديوان المحاسبة الذي يبين مطالبة البلدية بـ 12 مليون دينار و800 الف لصيانة سوق المباركية ولفت الى عمله استبيانات توضح جهود البلدية في الارتقاء بمستوى النظافة في المباركية والاسواق بعد فترة «كورونا» مقارنة بخلالها تحديدا في بداية الوباء. وأشار الرندي الى تاخر اللجنة المالية والقانونية في البت بلائحة النظافة التي ظلت لديها لدة ستة أشهر وهو ما اثر ايضا بشكل سلبي على سرعة انجاز لجنة تقصي الحقائق لعملها.

ورد العضو فهيد المويزري بتوضيح ان التأخير ليس مقصودا وانما مستحق للجنة في موضوع لائحة النظافة التي يتطلب اقرارها كغيرها من اللوائح المزيد من الوقت خصوصا ان اثر القرارات التي سيتخذها المجلس البلدي بخصوص اللوائح يمتد لاكثر من 10 سنوات.

