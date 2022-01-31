وزير الصحة تفقَّد مستشفى الحرس الوطني الميداني

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قام وزير الصحة د. خالد السعيد يرافقه وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ووكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا بجولة تفقدية في المستشفى الميداني للحرس الوطني المقام في مستشفى الفروانية للاطلاع على سير العمل فيه لدعم وإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا. ورحب وكيل الحرس الوطني بوزير الصحة ونقل له تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ثم رافقه في جولة بالمستشفى الميداني الجديد الذي أنشأه الحرس الوطني تطبيقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم والإسناد للوزارة في ظل جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتي تتطلب التكامل والتكاتف من جميع جهات الدولة للوصول إلى الهدف المنشود باحتواء الجائحة. وأكد الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن الحرس الوطني يسعى إلى أن يكون جهاز الإسناد الأول الداعم لجميع وزارات ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

