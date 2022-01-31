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«الصحة»: بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً


أعلنت وزارة الصحة، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما الأسبوع الحالي. وأكدت أن ‏تقديم الخدمة يبدأ كأولوية لشريحة الحالات التي تحمل عوامل اختطار، والتي قد يترتب عليها أعراض حادة في حال الإصابة بـ«كوفيد-19». وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن اعتماد اللجان الفنية المختصة للقاح «كوفيد- 19» عبر منصة لقاح (فايزر/ بيونتيك) لهذه الفئة العمرية جاء بناء على نتائج الدراسات وموافقة الهيئات والمنظمات العالمية المختصة. وشددت الوزارة على أنها لن تألو جهدا في تقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من هذه الفئة حماية لأبنائنا وحرصا على صحتهم وسلامتهم.


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