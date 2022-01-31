التموين مجاناً للصفوف الأمامية اعتباراً من مارس المقبل

مال وأعمال

حددت وزارة التجارة والصناعة تاريخ 1 مارس 2022 موعدا لتوزيع التموين المجاني للصفوف الامامية (عالية الخطورة) وتشمل العاملين في وزارتي الصحة والداخلية. وتضمن كتاب وزارة التجارة الموجه إلى الشركة الكويتية للتموين ووزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها المسؤولة عن الجمعيات التعاونية: فيما يخص نظام صرف التموين المجاني للصفوف الأمامية وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (807) لسنة 2020 بشأن صرف التموين المجاني للصفوف الأمامية الأولى للعاملين بوزارتي الصحة والداخلية نحيطكم علما بأنه تقرر البدء بصرف المواد التموينية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/01 للمواد التموينية الأساسية طبقاً للكميات المعيارية المعمول بها بالنظام الحالي «أرز- سكر- عدس- حليب بودرة- زيت نباتي - معجون الطماطم- دجاج». وارفق الكتاب جدول تفصيلي بعدد البطاقات والأفراد والمخصصات طبقة للبيانات المرسلة من وزارتي الصحة والداخلية «الكويتيين- المقيمين» بالإضافة لجدول ربط المناطق السكنية للمقيمين بصالات الأفراح. وقال: بناء عليه يرجى العمل على استكمال تطوير النظام الخاص بالصرف بما يسمح بالمصادقة في تطبيق هويتي «الكويتيين- المقيمين» وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية، وإيقاف صلاحيات الحركات التي تتم على البطاقات التموينية لمستفيدي صرف التموين المجاني واعتمادها فقط في مركز الوزارة.