الأنصاري: الكويت سبَّاقة في الاهتمام بكل أوجه الثقافة

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وجهت الهيئة العامة المصرية للكتاب دعوة إلى الدكتور عيسى محمد الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمشاركة على هامش الدورة (53) من معرض القاهرة الدولي للكتاب محاضرا في ندوه عن دور المؤسسات الرسمية في دعم الثقافة.

تأتي الندوة ضمن برنامج مهني وضعه معرض الكتاب هذا العام يهدف من خلاله لدفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي.

وفي تصريحات خاصة لـ النهار أكد الدكتور عيسي محمد الأنصاري على أهمية المعارض الدولية لما لها من شأن كبير في إثراء الحركة الثقافية في الوطن العربي من حيث حجم التبادل الثقافي مؤكدا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب له وقع كبير على الحياة الثقافية في الوطن العربي وأضاف قائلا: تشرفت هذا العام بوجودي في معرض الكتاب وسوف يكون موضوع الندوة التي أشارك فيها عن دور المؤسسات الرسمية في دعم الثقافة وسوف أتحدث عن دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم الحركة الثقافية خارج وداخل الكويت وكما نعلم جميعا أن الكويت رائدة على مستوى دول الخليج في مجال الثقافة وهي سباقة .. حيث تهتم بكل أوجه الثقافة.

وكان لها تأثير كبير على باقي دول الخليج والآن دول الخليج كلها أصبح لديها نهضة ثقافية كبرى كما رأينا في الرياض وفي دبي والدوحة ولكن الكل يعلم أن الكويت كان لها الأسبقية والحضور الثقافي فقد نشأت مجله العربي عام 1958 فكانت قبلة العرب للثقافة وهدية الكويت للعالم العربي.

