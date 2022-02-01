خمسة إصدارات جديدة لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

علم ومعرفة

أعلن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت عن باكورة إصداراته لشهر يناير من العام الجديد 2022م. وجاءت الإصدارات الخمسة، متضمنة: دراسات علمية خاصة، وتقدير موقف، وتقريراً استراتيجياً، إضافة إلى دراسات مترجمة. وفي هذا الصدد، أكد د. فيصل أبوصليب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية حرص المركز على تنويع إصداراته، وجديتها، وتسليطها الضوء على القضايا الحيوية المعاصرة ذات الصلة. وأوضح د. أبوصليب أنه انطلاقا من ذلك، فقد أصدر المركز خلال شهر يناير الجاري، خمسة إصدارات، اشتملت على التالي:

دراسة خاصة عن (العلاقات الخليجية - الإيرانية.. رؤية استشرافية في ضوء الخبرة التاريخية والمعاصرة) من إعداد: د. محمد بدري عيد، والتي تستعرض المحددات الحاكمة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وتبين مراحل تطور علاقات الجوار بين ضفتي الخليج العربي، وتطرح تصورا استراتيجيا من المنظور الخليجي لكيفية الإدارة الفعالة لهذا العلاقات على نحو يعزز أمن واستقرار المنطقة ودولها. أما تقرير (تقدير الموقف) فجاء عن (الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي) من إعداد: أ. فاطمة محمد الأمين موسى، والذي يسلط الضوء على ماهية الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، وأبرز تطبيقاته العملية، كما يستعرض المبادرات الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الميدان المهم، مع استشراف التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على التنمية المستدامة في دول المجلس.

كما أصدر المركز ضمن سلسلة دراسات مترجمة دراسة عن (موقف الشيخ مبارك من تطور الدور الأميركي على الأراضي الكويتية في الفترة من 1896-1915م) إعداد وترجمة أ.د. عبدالله محمد الهاجري.

كذلك تضمنت إصدارت المركز لشهر يناير، دراسة خاصة عن (القيادة التعليمية الرقمية في المدارس: كيف يساهم المديرون في تحسين نواتج تعلم الطلبة في الأوقات العصيبة؟) من إعداد: أ.د.ياسر فتحي الهنداوي المهدي، وأ.د. سلطان غالب الديحاني، والتي تتناول مفهوم القيادة التعليمية الرقمية، وتأثيرها المفترض في تحسين نتائج مخرجات التعليم في المدارس، ودورها المحتمل في رفع كفاءة هذه المخرجات في المستقبل. أما إصدار التقرير الاستراتيجي، فجاء بعنوان: الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال جائحة كورونا من إعداد د. أماني عبدالوهاب.

