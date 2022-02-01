مصر تطمئن العالم على سلامة المشهد الحسيني

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وجه وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة، رسالة طمأنة إلى محبي آل البيت عليهم السلام في جميع انحاء العالم والى اهل مصر اكد خلالها ان الحريق الذي نشب بجوار مسجد الامام الحسين عليه السلام لم يصب المسجد بأي ضرر، متمنيا للجميع السلامة.

وقال جمعة « وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وكنت اتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء».

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الحريق وارتفاع السنة اللهب في حي الجمالية المجاور لمسجد الامام الحسين عليه السلام.

وقال الدكتور، خالد صلاح الدين حسونة، المكلف بتسيير اعمال مديرية اوقاف القاهرة، ان الحريق الذي شهدته عمارات الأوقاف بحي الحسين كان بعيدا عن مسجد الامام الحسين عليه السلام.

وكان شهود عيان اشاروا إلى ان الحريق ناجم عن انفجار انبوب غاز.

وأشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على عمليات اطفاء الحريق وأوضح في بيان له ان غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء اسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني الشريف، وامتد الحريق من اسفل العقار إلى الدور الأول والثاني والى العقار رقم 4 و5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الاطفاء وجارى عمليات التبريد وأكد محافظ القاهرة سرعة ازالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان اسباب الحريق. من جهته، اوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الحريق اسفر عن اصابة 11 مواطنا باختناق فيما انتقلت نيابة الجمالية لموقع الحريق، التي امرت بانتداب المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق والوقوف على اسبابه وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه، وما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. وكانت مؤسسة «مساجد» بدأت اعمال تطوير مسجد الامام الحسين بن علي عليهما السلام، بعد ان تم توقيع بروتوكول بين نقابة الأشراف ووزارة الأوقاف. وقال الدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس امناء مؤسسة مساجد، ان المؤسسة تسعى لأن يكون مسجد الامام الحسين هو «الحرم المصري».

وأضاف ان المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت عليهم في مصر والتي سيتم العمل عليها تباعاً، مشيرا إلى ان التطوير يشمل المسجد والساحة الخارجية وتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الذي يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة. وأشار إلى انه سيتم تعميم الفكرة بعد ذلك بجميع مساجد آل البيت عليهم السلام، لافتا إلى ان البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف، يهدف إلى ان تسهم مؤسسة مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير التي ستشمل جميع ارجاء المسجد من ارضيات وحوائط وأسقف، ومعالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد. ونوه إلى انه سيتم تحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الانذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث انظمة الصوت.

