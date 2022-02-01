الإمارات: اعتراض باليستي حوثي وتدمير منصته

عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية اعتراض صاروخ باليستي حوثي اطلق باتجاه الدولة فجر امس في حين اكدت الهيئة العامة للطيران المدني ان حركة الملاحة لم تتأثر في المطارات الاماراتية.

وأكدت الدفاع الاماراتية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي اطلق باتجاه البلاد فجر الاثنين، مؤكدة عدم سقوط اي اصابات نتيجة عملية الاعتراض اذ سقطت شظايا الصاروخ في مناطق غير مأهولة. ونشرت الوزارة بعد ذلك مقطع فيديو يظهر تدمير منصة اطلاق الصواريخ التي اطلقت الصاروخ الباليسيتي، مؤكدة على جاهزيتها لحماية البلاد من الهجمات الحوثية. وانتشرت اشاعات حول تعطل الملاحة الجوية في مطار ابوظبي الدولي نتيجة الاعتراض لترد الهيئة العامة للطيران المدني قائلة «الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي اطلقته ميليشيا الحوثي الارهابية على الدولة».

وتزامن الهجوم مع زيارة الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتزوغ إلى الامارات هي الأولى التي يقوم بها رئيس اسرائيلي لدولة خليجية. وأكد مكتب الرئيس عقب الهجوم ان الزيارة التي تشمل جولة في معرض اكسبو في دبي «ستتواصل كما هو مخطط لها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على «تويتر»، «ندين الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على ابو ظبي. بينما يقوم رئيس اسرائيل بزيارة إلى الامارات لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع انحاء المنطقة، يواصل الحوثيون اطلاق هجمات تهدد المدنيين».

وأدان الأردن والبحرين والبرلمان العربي، امس اطلاق ميليشيات الحوثي الارهابي، صاروخا تجاه الامارات. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير هيثم ابو الفول، ادانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا «العمل الارهابي الجبان». وشدد المسؤول الأردني على «تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية امنها وأمن شعبها الشقيق».

ومن جانبه ادان البرلمان العربي الهجوم الحوثي مؤكدا في بيان ان «أمن دولة الامارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي» وبدورها ادانت الخارجية البحرينية «قيام ميليشيا الحوثي الارهابية باطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الامارات العربية المتحدة»، مشيدة بكفاءة «قوات الدفاع الجوي الاماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره».

