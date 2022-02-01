لبنان يفكك 15 شبكة تجسس إسرائيلية!

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: كشفت مصادر صحافية لبناني، امس، ان قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى اسرائيل في واحدة من اكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما.

وفكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اكثر من 15 شبكة تجسس اسرائيلية، منفصلة عن بعضها، وتنشط على مختلف اراضي البلاد وصولاً إلى سورية، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سجِل فيه تهاوي شبكات الموساد الاسرائيلي واحدة تلو الأخرى، بحسب صحيفة «الأخبار».

وأشارت المصادر إلى ان ضباط الفرع يتكتمون، محاولين قدر الامكان احاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الاجابة عن اسئلة المراجعين بشأن اسباب التوقيفات بأنها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.

وقالت الصحيفة انه « قبل خمسة اسابيع تقريباً، ابلغ ضابط متخصص قيادة الفرع عثوره على اشارة تشير إلى عمل ذي بعد امني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بينت وجود صلة واضحة له باسرائيل. عندها، بدأ الفرع اكبر عملية امنية في تاريخه ضد التجسس الاسرائيلي، وتمكن خلال اربعة اسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمد العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل ايضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس. وقد اظهر التوسع في التحقيقات مفاجآت كثيرة، منها:

أولاً: اكتشف فرع المعلومات وجود اختراق اسرائيلي داخل الفرع نفسه، وفي موقع شديد القرب من قيادته. وتبين من التحقيق مع المشتبه فيه ان هدف الاختراق جمع معطيات مما يسمعه بحكم موقعه، وتحديد هويات ضباط في الفرع والأدوار التي يقومون بها.

ثانياً، تبين وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد احد عناصر «التعبئة في الحزب شارك في مهام في سورية. وقد اوقف جهاز امن المقاومة المشتبه فيه، وتبين بالتحقيق معه انه جند بواسطة منظمة ادعت انها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال احصاء ودراسات واستطلاع رأي».

