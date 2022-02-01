رئيس البرلمان العراقي: زمن التدخلات الخارجية ولّى

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، امس ان تحركا كرديا سنيا شيعيا بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة معتبراً ان «زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولى». جاء ذلك في تغريدة للحلبوسي الذي يتزعم تحالف «تقدم» (37 مقعداً من اصل 329 في البرلمان) كتب فيها ان «زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية ولى». وأضاف «اليوم تتحرك جبال العراق (مناطق غالبية كردية) وصحراؤه (مناطق غالبية سنية) إلى النجف الأشرف (مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية». ومصطلح لا شرقية يستخدم للاشارة إلى ايران، ولا غربية في اشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفي وقت سابق امس اجتمع رئيس اقليم كردستان الشمال نجريفان بارزاني والحلبوسي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف جنوبي العراق، للتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة. وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي جرت في 10 اكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف «تقدم» بـ37، وائتلاف «دولة القانون» بـ33 ثم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ31.

