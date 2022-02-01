وزير الخارجية العماني في دمشق لـ«إعادة اللحمة العربية»

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: بدأ وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي امس زيارة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رسمي حسبما افادت وكالة الانباء السورية «سانا».

وقال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال استقباله نظيره العماني في المطار «العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الارهاب».

بدوره قال الوزير العماني «سعيد جدا بزيارة سورية التي تربطنا بها علاقات استراتيجية ونتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي». وأضاف البوسعيدي «نتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وكل مساعينا تصب في هذا المجال».

والأحد كشف مصدر في الخارجية السورية لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء ان الوزير العماني سيصل دمشق بزيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد.

واضاف المصدر ان البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

