السودان: قتيل في مواجهة جديدة أمام قصر الرئاسة

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الخرطوم - الوكالات: اكدت لجنة اطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة ان متظاهرا لقي حتفه في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد. وأضافت اللجنة ان محمد يوسف اسماعيل (27 عاما) اصيب في صدره. ولم يصدر بيان بعد من الحكام العسكريين الذين يحاولون احتواء سلسلة من الاحتجاجات في جميع انحاء السودان منذ انفرادهم بالسلطة في 25 اكتوبر. وقالت وكالة «رويترز» ان قوات الأمن اطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود التي كانت تقوم بمسيرة في تحدٍ لحظر المظاهرات. ووصل المتظاهرون إلى مسافة كيلومترين من قصر الرئاسة على ضفاف النيل الأزرق قبل ان تقطع قوات الأمن طريقهم وتبدأ في مطاردتهم. وقال المحتج محمد عبدالرحمن الذي يبلغ من العمر 51 عاما ويعمل موظفا حكوميا «نخرج للتظاهر حتى يتمكن اطفالنا من العيش في ظل دولة مدنية ديمقراطية في المستقبل. لن نسمح بمصادرة مستقبل ابنائنا». وانتشر جنود مسلحون وعربات عسكرية في انحاء العاصمة للمرة الأولى في الأسابيع القليلة الماضية في استعراض للقوة على ما يبدو. وقتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأصيب اكثر من الفين في حملات قمع الاحتجاجات. وقالت لجنة اطباء السودان المركزية ان معظم هؤلاء لقوا حتفهم جراء التعرض لطلقات نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.ويقول القادة العسكريون ان الاحتجاجات السلمية مسموح بها وسيتم التحقيق في ضحايا المتظاهرين.