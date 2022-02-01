بايدن والشيخ تميم بحثا تعزيز أمن الخليج

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن ، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع لويد أوستن.

وبحثت القمة القطرية الأميركية مساء امس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تعزيز الأمن والازدهار في الخليج والمنطقة، إضافة إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم الشعب الأفغاني، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وقال مسؤولون أميركيون إن مباحثات الرئيس بايدن وأمير قطر شملت مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة إذا ما حدث غزو روسي لأوكرانيا. وقطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وربما توجه بعض الإمدادات إلى أوروبا إذا عرقل الصراع في أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية للقارة الأوروبية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان حيث تمثل قطر الآن المصالح الأميركية. وقال مسؤول للصحافيين إن الشيخ تميم سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن. وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن الزيارة تشكل محطة جديدة على طريق بناء وتعزيز التعاون الإستراتيجي والتشاور المتواصل بين القيادتين والبلدين الصديقين، بما يخدم أهدافهما ومصالحهما المشتركة، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والسلام العالمي». وأشارت إلى أنها تتزامن مع استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972.

ونقلت الوكالة عن سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قوله إن «العلاقات القطرية الأميركية شهدت قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، ظهر ذلك من خلال رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الزيارات على أعلى المستويات».

