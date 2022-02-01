إدارة بايدن مستعدة للاعتراف بشرعية «طالبان»!

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واشنطن- الوكالات: طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان أمس، حركة «طالبان» بالإفراج عن أميركي احتجز قبل عامين في أفغانستان. وفي عشية ذكرى مرور عامين على أخذه كرهينة، قال الرئيس الأميركي، إن مارك فريريتش، وهو مهندس مدني وعضو سابق في البحرية الأميركية، مؤكدا أنه «أمضى عقدا من الزمن وهو يساعد الشعب الأفغاني. لم يصدر عنه أي خطأ. ومع ذلك احتجزته طالبان لعامين». وأكد بايدن أن «تهديد سلامة أي أميركي أو مدني بريء يعد دوما أمرا غير مقبول، وأخذ الرهائن يعد تصرفا مبنيا على القسوة والجبن».

وربط الرئيس الأميركي الإفراج الفوري عن فريريتش كشرط أساس قد يسبق أي اعتبار لمشروعية حكم طالبان لأفغانستان، مشددا على أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».

وفي أغسطس 2020، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى عودة مارك.

وخُطف فريريتش في فبراير 2020 في وقتٍ كانت الولايات المتحدة وطالبان تدخلان المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي أدت إلى اتفاق تاريخي في 29 فبراير بعد أكثر من 18 عامًا من الحرب. وقالت شقيقة مارك إن شبكة حقاني التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة «إرهابية» هي من تقف وراء خطفه.

إلى ذلك، أفاد تقرير للأمم المتحدة، بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية. ووصف التقرير، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير «رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد».

وقال التقرير إنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 أغسطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت «إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها». وأضاف التقرير أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل». كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم. وعلق غوتيريش بالقول إنه «نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء». تواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة. ودفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.

