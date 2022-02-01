«القنبلة الإعصار» تعصف بولايات الشرق الأميركي

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نيويورك- الوكالات: انهمرت ثلوج كثيفة حملتها رياح تضاهي في شدتها قوة رياح الإعصار، في شرق الولايات المتحدة حيث تسببت واحدة من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وبفوضى في النقل وبانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة.

مع صدور تحذيرات متعددة من العاصفة الثلجية، تلقت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر للعاصفة التي أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أنها اشتدت إلى ما يُسمى «القنبلة الإعصار»، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.

ويُتوقع أن تتشكل في المناطق الساحلية طبقة من الثلج تزيد عن 30 سنتيمترا م وما يصل إلى ثلاثة أقدام في أجزاء من ولاية ماساتشوستس حيث تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 119 ألف منزل.

وبلغ التحذير من التجمد حتى أقصى الجنوب مثل فلوريدا حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى شلل مؤقت للسحالي الكبيرة التي يمكن أن يصل وزنها إلى تسعة كيلوغرامات وتم التحذير من احتمال سقوطها عن الأشجار.

ودعي السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف. وفي لونغ آيلاند، قال مسؤولون إن سائق كاسحة ثلج عثر على امرأة ميتة في سيارتها.

وزحفت آلات رش الملح وكاسحات الجليد على طول شوارع نيويورك التي غطتها طبقة من الثلج وحض رئيس بلدية المدينة إريك آدامز السكان على البقاء في المنزل إذا أمكنهم ذلك. وفي ساحة تايمز سكوير، شكلت لوحات النيون الشهيرة هالات متوهجة في الهواء الثلجي وفي حي كوبل هيل الراقي في بروكلين، كانت الأرصفة شبه مهجورة وأغلق العديد من الأعمال. لكن قلائل تحدوا الطقس تمنى كل منهم للآخر «يوما ثلجيا سعيدا».

وأعلنت حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي. وطلبت حاكمة نيويورك كاثي هوشول من سكان الولاية البقاء في منازلهم وقالت في تصريح منتصف اليوم «المرحلة الأخطر من العاصفة هي الآن. لذا أرجوكم تجنبوا أي تنقل غير ضروري». من جانبها قالت رئيسة بلدية بوسطن، ميشيل وو، وهي تعلن حالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج «سيكون الأمر صعبا جدا. ستكون هذه عاصفة تاريخية».

