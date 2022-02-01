الكونغرس يتوعد روسيا بـ«أم العقوبات»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعي مجلس الأمن الدولي امس الى عقد جلسة بشأن مناقشة الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا. ويُحتمل أن تحاول روسيا منع أعضاء مجلس الأمن الـ15 من عقد الاجتماع، رغم تأكيد واشنطن «وحدة» أعضاء المجلس بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن اجتماع مجلس الأمن بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية يمثل فرصة جديدة لإيجاد مخرج دبلوماسي لموسكو، وأضافت أن موسكو تواصل التصعيد رغم جهود واشنطن لحل للأزمة. ويأتي الاجتماع في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة روسيا بالتمادي في التصعيد عبر حشد المزيد من القوات على حدود أوكرانيا، في حين يعدّ مشرّعون بالكونغرس حزمة «عقوبات ضخمة» لموسكو.

وبالتوازي مع الاتهامات الأميركية لموسكو بالاستمرار في التصعيد، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مشرّعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي يقتربون من الاتفاق على قانون لفرض حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

وقال عضوان بارزان بالمجلس لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الحزبين الديموقراطي والجمهوري أوشكا على مشروع قانون سيفرض عقوبات من شأنها «سحق اقتصاد روسيا». وصفت بعض وسائل الإعلام الغربية الخطة بأنها «أم العقوبات»، حال غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» إن لدى الحزبين تصميما على أن تكون العواقب شديدة على روسيا إذا غزت أوكرانيا. وأضاف مينينديز أن المشرعين يعملون حاليا للبناء على مشروعي قرارين يشملان عقوبات ضخمة ضد أهم البنوك الروسية لشل الاقتصاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جون كيربي إن روسيا تواصل إلى الآن حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وأضاف كيربي خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه العديد من الخيارات لغزو أوكرانيا، ويمكنه تنفيذها بشكل وشيك. وتابع أن بلاده وحلف شمال الأطلسي سيعززان قدراتهما الدفاعية والعسكرية شرقي أوروبا، مؤكدا أن واشنطن لا تزال تعتقد أن هناك مجالا للدبلوماسية مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية وأوكرانيا روسيا بنشر نحو 100 ألف جندي وأعداد كبيرة من الآليات ومنظومات صاروخية بينها منظومة «إس-400» (S-400) قرب حدود جارتها الغربية استعدادا لمهاجمتها. لكن موسكو تنفي ذلك، وتعده مجرد دعاية غربية، وتتهم كييف في المقابل بالتحضير لعملية عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

