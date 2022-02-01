واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى محادثات «بلا شروط مسبقة»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: وجهت الولايات المتحدة نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة بدون شروط مسبقة بشأن برامجها النووية والصاروخية. وتأتي الدعوة الأميركية بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين «نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح كلية أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة». وأضاف المسؤول أن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة تعد جزءا من نمط مزعزع للاستقرار على نحو متزايد، وفق تعبيره. وقالت سيول الأحد إن بيونغ يانغ أطلقت أقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وذلك في تجربة صاروخية هي السابعة من نوعها خلال الشهر الحالي. وقد نددت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتجربة الصاروخية، مع اتهام كوريا الشمالية بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الخميس الماضي صاروخين باليستيين في البحر. وتدافع بيونغ يانغ عن تجاربها الصاروخية بوصفها حقا سياديا لها في الدفاع عن النفس، وتتهم واشنطن وسيول باتباع «سياسة عدائية» ومعايير مزدوجة بشأن التجارب الصاروخية. وفي كلمة ألقاها قبل العام الجديد دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز الجيش بأحدث التقنيات، في وقت تتعثر فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية تخضع منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا منذ ذلك الحين بسبب برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية والنووية.