نستحـق الأفضـل

آراء

يحق لنا كمواطنين ان نطلب ونتمنى الافضل والأجود والأجمل والأحسن لكوننا كويتيين نعيش على ثرى الكويت بلد الخير والعطاء للغير دون انقطاع وحتى وان كان العطاء على حساب اهل الارض وهذه نعمة نحمد الله عليها لكوننا في بلد لا يأخذ خيره لنفسه فقط والايادي الكويتية ممدودة للجميع وهذا فضل من الله علينا وديدن اهلنا منذ قديم الازل، ولكن الذي نعيشه اليوم يجعلنا نقف ونتساءل لماذا وصلاح الحال بنا لما نحن فيه اليوم واننا نستحق الأفضل مثل بقية الدول التي حولنا وهي بنفس الخير الذي ننعم فيه والسؤال الثاني ما سبب ما نحن فيه حتى نتمنى استحقاق الأفضل؟

واليوم وفي ظل الوضع المحلي الدائم في التأزم بين السلطتين نقول نستحق اداء وعملا حكوميا أفضل ونستحق اداء وجهدا نيابيا أفضل مما نحن فيه بس نقول الحق هنا نحن من اوصل هؤلاء النواب حتى يكونوا عونا وسندا لنا ولكن الواقع يقول اهم في وادي ونحن المواطنين في وادي آخر حيث الاجندات الشخصية والمصالح الخاصة والاولويات الحزبية والعرقية والقبلية باتت تسحق طلبات واولويات المواطن الكويتي البسيط، وبات كل الهم النيابي على شقين والشق الاول يقول عيش دور المعارض حتى تدغدغ شارعك الانتخابي وارفع قيمة التفاوض معك من اجل جني المكاسب ايا كانت هذه المكاسب وبات الصراخ والتهديد والوعيد ديدن البعض من النواب وكل هذا مثل الجعجعة من غير طحين والكاسب مجهور او ضمير مستتر! والخاسر الوحيد هنا المواطن الذي بات يشعر بحيرة بسبب اختياراته يوم الاقتراع التي باتت لا تغني ولا تسمن من جوع، والشق الثاني هو النوع الذي يبحث عن الغنى الفعلي والسريع والمعاملات التي تمشي ولا تقف ويكون ملكيا اكثر من الملك نفسه ونجده مدافعا ممتازا عن الوزير المتساهل واسدا مستأسدا على الوزير الذي يغلق ابواب الاستثناءات والمعاملات وخير صائد للفرص بحيث يكون مؤيدا على الخط كله وفجأه تجده يطرح الثقة بعد احساسه انه هذا الوزير او ذاك ركب قطار الرحيل فيكون العمل خسارة وزير أفضل من خسارة الشارع المحلي الذي بات شارعا ساخطا ومتذمرا من اداء السلطتين حيث الطرق بالكويت كانت ولا تزال في حال يرثى لها مع اي نزول مطر والتعليم بات في اسفل السافلين وهو عصب المستقبل القادم والفساد الذي افسد جمال الكويت وفرحتها وبتنا في بلد لا يعرف الفرح حيث بات كل شيء محرما وممنوعا وبات اي نشاط ترويحي يجب اخذ موافقة العديد من الجهات والاشخاص حتى يفرح اهل الكويت، وبات الكويتي غريبا في ارضه الذي بات واحد مقابل اربعة وافدين والحبل على الجرار والباب مفتوح هل من مزيد وهنا نقول نستحق الافضل من حيث الوافدين المتعلمين في مجالات التي نفتقر فيها للكادر الوطني وحرفيين فعليين وليس كما هو الحال اليوم الصبح صباغ والمساء عامل شيشة بالمقاهي ومن باجر باطلي يلف بالشوارع والكل يضيح على الوضع الاقتصادي الحالي والقادم وكل هذا ونقول من هو المتضرر نجد الجواب واحداً هو المواطن، ونقول ونسأل ليش بات نظام المقاول والعقود مستمراً وعيال الكويت في طابور القوى العاملة وديوان الخدمة بانتظار العمل وحبل العقود للوافدين على الجرار! وهنا نسأل من المستفيد من هذا حتى يبعد المواطن ويقرب الوافد؟ والسؤال للحكومة الرشيدة ونواب الامة والأول يشكي للثاني عن عجز بالميزانية والنية تتجه للضرائب من الاجدر بالسلطتين تعمل على جعل الدعوم بكل شيء فقط للمواطن وتكون كل الخدمات للوافد من غير مثل اي دولة يكون فيها الكويتي حيث يعامل كوافد والدفع كامل وان لم يكن اكثر من الكامل اوقفوا الدعوم عن الوافد وشوف كم ستوفر بالميزانية التي تتباكون عليها، ونسأل ليش الشق عود؟ ونحن كمواطنين على علم في هذا بس نرجع ونقول نستحق الأفضل بكل شيء بس هل من مجيب لنا في استحقاقنا للأفضل؟

وبالسابق كنا نشوف دول اوروبا واميركا والشرق الادنى ونتمنى نصل لما عندهم ولكن اليوم بات التمني ان نلحق بالدول الخليجية الشقيقة من حيث المباني والمعمار والتقدم العملي والرقي والتطور في بناء الانسان وفتح البلاد للسياحة والترفيه الذي يعمل على ادخال الاموال على الدولة ويعزز الموازنة المالية لها ونعود مركزا للثقافة والفن والعلوم ونعود وجهة التطور والتقدم كما كنا وليس كما هو الحال اليوم تمنيات واحلام من خلال تصريحات اعلامية واخر حلم تبخر (مترو الكويت) وما عاد في لا مترو ولا متر واحد والله الحافظ لهذا الوطن وهذا المواطن، ونقول الكويت والكويتيين يستحقون الافضل والحين ما في حجي نقوله إلا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويجعل القادم افضلا فعلا وليس قولا، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو قصة اعضاء الحكومة الرشيدة مع «كورونا» كل شوي 1 و2 يعلنون عن اصابتهم بـ«كورونا»؟ الجواب بسيط اللي تكسب به العب به ويطوفك من 000000 صج وايد، بس انت يا مواطن قولي متى راح تترك الخبال؟

