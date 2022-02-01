«شنو اللي بينكم وبين المتقاعدين» يا نواب؟

آراء

سؤال يدور في بالي ويبحث عن إجابة، لست أدري شنو «ماذا» بين أعضاء مجلس الامة والمتقاعدين، «كاشتين» فيهم وغير ملتفتين إلى مطالبهم وكل الذي يقومون به تصريحات إعلامية بالتواصل الاجتماعي وتغريدات سنعمل وسننجز وسنحقق للمتقاعد.

متى ستلتفتون الى هذه الفئة وتكونون جادين في تحقيق مطالبها، ونحن على ثقة إن أراد النواب انجاز شيء لهذه الفئة وبشكل جدي فهم قادرون على التحرك.

المجلس أقر زيادة رأسمال بنك الائتمان 300 مليون دينار صحيح أنها أقرت بعد «المكاسر» مع الحكومة لكنها حققت شيئاً للمواطن، كما استطاعت أن تسارع بأوامر البناء في بعض الأراضي التي قامت الحكومة بتوزيعها للمواطنين والتي كانت معلقة منذ سنوات، حيث رأينا تزامن هذه القرارات مع انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الدفاع، فالمجلس يستطيع إقرار مايريد اذا كان هناك استجواب مقدم لأحد الوزراء.

المتقاعدون مساكين ناطرين توزيع أرباحهم واحد يقول 7000 دينار وآخر لا 5000، وأصبحوا يكلمون أنفسهم ما عندهم غير هالسالفة كل ما أدخل إلى ديوانية ما أسمع إلا فوائد التأمينات فهناك من يقول راح يوزعونها شهر 2 والثاني يقول بالعيد الوطني، مع أنه لا تصريح رسمياً لمسؤول حكومي بخصوص هذه القضية. وكل ماتم عمله هو مقترحات لبعض النواب دغدغة لمشاعر المتقاعدين، واخرين عبر قنوات التواصل الاجتماعي لزيادة متابعينهم يتكلمون عن هذه القضية.

سؤالي مرة أخرى الى اعضاء مجلس الأمة، بالله عليكم متى ستلتفتون إلى هذه الفئة وتحققون مطالبها وتخففون معاناتها ؟، ومتى ستكون هناك جدية وعمل وانجاز وليس مجرد تصريحات ومقترحات تنشر بالصحف وبوسائل التواصل الاجتماعي ومقترحات تحبس في الادراج؟.

هذه الفئة أملها بعد الله بكم وأتمنى أن تستجيبوا لمطالبهم

أنا شخصيا لا أراهن على نواب الأمة بهذه القضية واتمنى أن أكون مخطئاً، وأناشد سمو رئيس مجلس الوزراء أن يضع معاناة هذه الفئة امام عينه ويعمل على رفع معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

بالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

